Son Dakika Haberleri: Demirkol Parkları İnceledi

Demirkol Parkları İnceledi

18 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ali Şelli Parkında yapılan çalışmaları inceledi.

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Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ali Şelli Parkında yapılan çalışmaları inceledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sultan Fatih Mahallesindeki Ali Şelli Parkındaki akvaryum, kamelya, güvenlik kamerası, engelli akülü araç şarj dolum istasyonu ve bakım odalarında incelemelerde bulundu. Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil Haliliye hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşları park ve bahçelerde yeniliklerle tanıştırdıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:45 Kaynak: İHA

Fatih, Fevzi Demirkol, Haliliye, Yaşam
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