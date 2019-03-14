Demirkol Parkları İnceledi
18 dakika önce
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ali Şelli Parkında yapılan çalışmaları inceledi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ali Şelli Parkında yapılan çalışmaları inceledi.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sultan Fatih Mahallesindeki Ali Şelli Parkındaki akvaryum, kamelya, güvenlik kamerası, engelli akülü araç şarj dolum istasyonu ve bakım odalarında incelemelerde bulundu. Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yemyeşil Haliliye hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek, vatandaşları park ve bahçelerde yeniliklerle tanıştırdıklarını belirtti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:45 Kaynak: İHA
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