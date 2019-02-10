Demirkol, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hafta sonu mesaisinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan Cumartesi Semt Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hafta sonu mesaisinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan Cumartesi Semt Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.



Her fırsatta halkla bir araya gelerek, talepleri birinci ağızdan dinleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesini ziyaret etti. Mahallede bulunan Cumartesi Semt Pazarındaki pazarcı esnafıyla görüşen Demirkol, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Demirkol, pazarda bulunan bir çocuğun Çanakkale Türküsü okuma isteğini de geri çevirmeyerek, okunan türküyü dinledi. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı!

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kendisine Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Küfür Etti

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok