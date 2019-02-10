Son Dakika Haberleri: Demirkol, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

Demirkol, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hafta sonu mesaisinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan Cumartesi Semt Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Demirkol, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, hafta sonu mesaisinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan Cumartesi Semt Pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Her fırsatta halkla bir araya gelerek, talepleri birinci ağızdan dinleyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu kapsamda Selahaddin Eyyubi Mahallesini ziyaret etti. Mahallede bulunan Cumartesi Semt Pazarındaki pazarcı esnafıyla görüşen Demirkol, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Demirkol, pazarda bulunan bir çocuğun Çanakkale Türküsü okuma isteğini de geri çevirmeyerek, okunan türküyü dinledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:38 Kaynak: İHA

Fevzi Demirkol, Haliliye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansızlar Kedinin Göz Kapaklarını Yakıp Boş Araziye Attı! Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kendisine Olumsuz Yorum Yapan Takipçisine Küfür Etti

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirkol, Semt Pazarında Vatandaşlarla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]