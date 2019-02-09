Demirkol'un Dev Eseri Hizmet İçin Gün Sayıyor

Şanlıurfa
'nın Haliliye
İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, vizyon projelerinden olan gençlik ve kültür merkezinde açılışı öncesinde incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan merkezde incelemelerde bulunan Demirkol, "Bu gençlik merkezimiz, Şanlıurfa'mıza, Haliliye'mize hayırlı olsun. Gençlik Merkezimizden ileride Şanlıurfa'yı, Haliliye'yi, bilgi ve beceride layıkıyla temsil edecek gençler yetişecektir" dedi. Demirkol, Osman Gazi
Mahallesinde yapımı tamamlanarak, açılış hazırlıkları yapılan Haliliye Belediyesi
Gençlik ve Kültür Merkezine beraberindeki teknik ekip ile birlikte ziyarette bulundu. Tamamlanan çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, merkez içerisinde yer alan kapalı otopark ve yüzme havuzu alanları ile sınıfların bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Demirkol, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve gençlerimiz bizim için çok değerlidir. Bu anlamda örnek sayılabilecek, Şanlıurfa'nın en büyük gençlik merkezi inşaatımız tamamlandı ve iç döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik merkezimize gençlerimiz gelecek, eğitim görecek. Eğitimin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri olacak. Gençlik merkezimizde ayrıca konferans salonu, yer altında otopark, kızlar ve erkekler için iki ayrı yüzme havuz yer almaktadır. Gençlerimiz için havuzun yanında sauna, aletli ve aletsiz jimnastik yapabileceği alanlarda mevcuttur. Bu gençlik merkezimiz, Şanlıurfa'mıza, Haliliye'mize hayırlı olsun. Gençlik merkezimizden ileride Şanlıurfa'yı, Haliliye'yi, bilgi ve beceride layıkıyla temsil edecek gençler yetişecektir" dedi.
Demirkol, incelemelerinin ardından merkezden ayrıldı. - ŞANLIURFA