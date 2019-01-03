Son Dakika Haberleri: Demirkol ve Kalın, Yapılan Yatırımları Yerinde İncelediler

Demirkol ve Kalın, Yapılan Yatırımları Yerinde İncelediler

1 saat önce

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka'ya yapılan yatırımları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Demirkol ve Kalın, Yapılan Yatırımları Yerinde İncelediler, System.String[]
Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka'ya yapılan yatırımları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Demirkol ve Kalın, Kırka'ya yapılmakta olan kapalı spor salonu, kültür merkezi, Atatürk İlkokulu yeni binası ve Çarşı camii restorasyon çalışmalarını yakından incelediler. Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol; "Yapılan yatırımları yakından takip ediyoruz, herhangi bir eksikliğe sebep vermek istemiyoruz" diye belirtti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da; "Kırka'mızdaki yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Söz verdiğimiz eserleri bir bir hayata geçiriyoruz. İnşallah yakında diğer yatırımlarında müjdesini vereceğiz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Hasan Kalın, Seyitgazi, Kırka, Güncel
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