Demirköprü barajı'nda su seviyesi yüzde 1.5 oranına düştü - Son Dakika

Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 1.5 oranına düştü

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1, 5 seviyelerine kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, mevcut durumun devam etmesi halinde tarımsal sulamada sorun yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Umudumuz bölgenin gerekli yağışı alması, karların erimesi ile birlikte barajımıza bolca su gelmesidir" dedi.

Gediz Nehri üzerinde 1954 yılında yapımına başlanan ve 18 Mayıs 1960 yılında dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) doluluk oranı yüzde 1,5 olarak tespit edildi. Ege Bölgesi'nin hem tarımsal sulama hem de elektrik üretiminde can damarlarından biri olan Demirköprü Barajı'ndaki, su seviyesinin, yeterli kar ve yağmur yağışı olmaması, gerekse de dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle 223 milyon metreküpe kadar düştüğü kaydedildi. 1 milyar 22 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki su seviyesinde yaşanan düşüşün, beklenen yağışların gerçekleşmemesi halinde tarımsal sulamada ciddi sorunlara yol açacağı belirtildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Demirköprü Barajı özellikle tarımsal sulamada Salihli Ovası'ndan Menemen Ovası'na kadar 10 binlerce çiftçimizin vazgeçilmezi durumunda. Ancak barajımızdaki doluluk oranı ne yazık ki gerek yeterli kar ve yağmur yağışı olmaması gerekse dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle istenilen seviyeye ulaşmış durumda değil. Barajdaki doluluk oranı yüzde 1,5 seviyelerine kadar düştü. Bazı örnekler verecek olursak barajımızda 2017 yılının kurak döneminde doluluk oranı yüzde 15, 2018 yılında yüzde 2 olmuştu. Tek temennimiz kuraklığın sona ermesi bol yağış olması. Bu barajımız sulamanın yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılıyor. Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde günde 70 kilovatsaat elektrik üretilmektedir" dedi.

'TARIMSAL SULAMANIN ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ'

Yalvaç, "Demirköpü Barajı'ndaki suyumuzun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Salihli Ziraat Odası olarak mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarda üreticilerimize yönelik bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Özellikle vahşi sulamanın yarattığı tahribata dikkat çekerek damlama sulama sistemlerine ağırlık verilmesi konusunda önerilerde bulunuyoruz. Kapalı devre sulama sistemi konusunda da ziraat odası olarak bir çok girişimde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Özellikle tarımsal sulamada büyük bir önem arz eden barajımızdan brüt 90 bin dekar alanımız faydalanmaktadır" diye konuştu.

SULAMADA SORUN YAŞAYACAĞIMIZ ORTADA'

Mevcut durumun devam etmesi halinde tarımsal sulamada sorun yaşanabileceğine dikkati çeken Yalvaç, şöyle devam etti: "Demirköprü Barajı'ndaki son durum sürekli olarak ilgili kurumlarla istişare ediliyor. Gerek DSİ Müdürlüğü yetkilileri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yine ilgili Bakanlığımız ile nasıl bir çalışma yürütülebileceği noktasında temaslarımız devam ediyor. Umudumuz bölgenin gerekli yağışı alması, karların erimesi ile birlikte barajımıza bolca su gelmesidir."