Demirköse: "Eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirköse: 'Eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz' - Son Dakika

Demirköse: "Eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak il Başkanı Varol Demirköse beraberinde Merkez ilçe Başkanı Süleyman Erbay, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Özdemir ve i yönetim kurulu üyesi Ercan Alaca ile birlikte il Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül'ü makamında ziyaret ettiler.

Demirköse:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak il Başkanı Varol Demirköse beraberinde Merkez ilçe Başkanı Süleyman Erbay, İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Özdemir ve i yönetim kurulu üyesi Ercan Alaca ile birlikte il Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül'ü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Demirköse; "Zonguldak'taki eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ne yapabiliriz ne yapacağız onu tartışacağız" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse; "Müdürümüzü ziyaret ederek Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Başarılar diliyoruz. Gelmişken de Zonguldak'taki eğitimle alakalı konuları istişare edeceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ne yapabiliriz ne yapacağız onu tartışacağız. Akgül'e görevinde başarılar diliyoruz"dedi.


İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İl Başkanımız Varol Demirköse ye Merkez İlçe başkanımız Süleyman Erbay'a ve konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Varol Başkanımla Zonguldak'ın eğitim düzeyi noktasında, eğitimi sorunları ve çözümü noktalarında istişare yapacağız. İnşallah olumlu faydalı bir görüşme olur. ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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