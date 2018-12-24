Demirköy Anadolu Lisesi'nin Başarısı
1 saat önce
Demirköy Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kurumsal Dış Değerlendirmesi'nde 4 kategoride birinci oldu.
Demirköy Anadolu Lisesi
, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kurumsal Dış Değerlendirmesi'nde 4 kategoride birinci oldu.
Lise müdürü İbrahim Erkan Demir
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim ortam ve altyapısı, öğrenci başarı devam ve disiplin durumu, rehberlik çalışmaları ve sosyal etkinlik çalışmaları kategorilerinde birinci olduklarını söyledi.
6 kategorinin 4'ünde birinci olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Demir, okulun başarısında pay sahibi olan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Okulun başarılarını her zaman üst sıralarda görmeyi umduklarını aktaran Demir, yeni dönemde de daha fazla başarı elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:22 Kaynak: AA
Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu
Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti