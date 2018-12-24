Son Dakika Haberleri: Demirköy Anadolu Lisesi'nin Başarısı

Demirköy Anadolu Lisesi'nin Başarısı

1 saat önce

Demirköy Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kurumsal Dış Değerlendirmesi'nde 4 kategoride birinci oldu.

Demirköy Anadolu Lisesi'nin Başarısı, System.String[]
Demirköy Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı Kurumsal Dış Değerlendirmesi'nde 4 kategoride birinci oldu.

Lise müdürü İbrahim Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim ortam ve altyapısı, öğrenci başarı devam ve disiplin durumu, rehberlik çalışmaları ve sosyal etkinlik çalışmaları kategorilerinde birinci olduklarını söyledi.

6 kategorinin 4'ünde birinci olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Demir, okulun başarısında pay sahibi olan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okulun başarılarını her zaman üst sıralarda görmeyi umduklarını aktaran Demir, yeni dönemde de daha fazla başarı elde edeceklerine inandıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:22 Kaynak: AA

Demirköy, Anadolu Lisesi, Güncel
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