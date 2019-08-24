Son Dakika Haberleri: Demirköy Belediye Başkanı Gün, incelemelerde bulundu
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Demirköy Belediye Başkanı Gün, incelemelerde bulundu

22 dakika önce

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Demirköy Belediye Başkanı Gün, incelemelerde bulundu, System.String[]

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesinde devam eden çalışmaları inceledi.

Gün, yapımı devam eden yol ile dökümhane camisi restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan şahi toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ettirildiğini ifade eden Gün, buranın tarihi önemi olan, görülmeye değer yerler arasında bulunduğunu söyledi.

Gün, İstanbul'un fethinde de önemli rol oynayan dökümhanenin turizme kazandırılacağını, restorasyon çalışmalarında da sona gelindiğini sözlerine ekledi.

Fatih Sultan Mehmet, Recep Gün, İstanbul, Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:20 Kaynak: AA
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