Demirköy Belediye Başkanı Gün, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirköy Belediye Başkanı Gün, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika

Demirköy Belediye Başkanı Gün, yaşlıları ziyaret etti

6 saat önce

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaşlıları evlerinde ziyaret ettiGün, ev ziyaretlerinde istek ve sıkıntıları dinledi.

Demirköy Belediye Başkanı Gün, yaşlıları ziyaret etti, System.String[]

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaşlıları evlerinde ziyaret etti

Gün, ev ziyaretlerinde istek ve sıkıntıları dinledi.

Her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ettiğini anlatan Gün, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu belirtti.

Ziyaret ettiği yaşlılardan Hüseyin Ayas'ın 84 yaşında olmasına rağmen dinç ve çalışkan olduğunu ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Neredeyse bir asra yakın hayatında edindiğin tecrübeleri insanlara sunmaktan güzel bir duygu yoktur. Allah Ayas ailesine ve tüm yaşlılara hayırlı uzun ömürler versin. Hüseyin amcamız tüm gençlere örnek olacak bir insan. Demirköy'de yaşına rağmen hala mesleğini ve çalışmayı bırakmayan Hüseyin amcamızla ettiğimiz sohbet bizi çok mutlu etti."

Gün, ev ziyaretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Recep Gün, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı
Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü

Son Dakika Haberleri
18:17 Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
18:16 Bakan Çavuşoğlu: Irak'ın başka ülkeler için çatışma alanına dönüşmemesi lazım - Son Dakika
18:16 Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı - Son Dakika
18:14 Kocaeli'nden Ankara'ya 'Akıllı Şehir' çıkarması - Son Dakika
18:11 Potada krallar, filede kraliçeler sahneye çıktı - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:20:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirköy Belediye Başkanı Gün, yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]