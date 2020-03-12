Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak

7 saat önce

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce güreş şampiyonası düzenlendi.

Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak, System.String[]

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce güreş şampiyonası düzenlendi.

Demirköy Belediyesi güreş takımı, 12-13 yaş 34 kiloda Alparslan Menderes Üri, 38 kiloda Berat Ali Yosul, 41 kiloda Bekir Yakar, 52 kiloda Burak Demir, 62 kiloda Yasin Patan, 68 kiloda İlhan Keleş, 11 yaşta ise 30 kiloda Semih Eş, 44 kiloda Mehmet Emin Şansal, 48 kiloda Abdullah Birkan Karakaş ve 52 kiloda Mert İnal, özel müsabakada ise Gökmen Patan dereceye girdi.

Dereceye giren 11 sporcu Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, güreş takımını gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Sporcuların müsabakalar boyunca canla başla mücadele ettiğini ifade eden Gün, yeni kurulmuş bir takım olmalarına rağmen büyük başarılar elde ettiklerini belirtti.

Takımın Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasında Demirköy'ü temsil edeceğini aktaran Gün, "Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen güreş takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Gençlerimizi kutlar başarıların devamını dilerim." diye konuştu.

Burak Demir, Kırklareli, Menderes, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın 12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:02 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
17:02 Halkın dilinden İstiklal Marşı
17:02 Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
17:02 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:02 Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirköy Belediyesi güreşçileri, Türkiye şampiyonasına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]