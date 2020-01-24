Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Demirköy Belediyesi çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Zabıta Amiri Ersoy Küçükgöksel, yaptığı açıklamada, özellikle Mahyatepe mevkisinde sokak köpekleri için doğaya yiyecek bırakıldığını söyledi.

Bölgede soğuk hava ve zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Küçükgöksel, belediye olarak sokak köpeklerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Vatandaşların da evlerinin önüne sokak hayvanları için yiyecek bırakması çağrısında bulunan Küçükgöksel, "Kedi, köpek ve kuşların su kaynağı olarak kullandığı küçük birikintiler soğuk hava nedeniyle donuyor. Belediye olarak sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve su kapları bırakıyoruz." dedi.