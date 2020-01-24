Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika

Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı

6 saat önce

Demirköy Belediyesi çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı, System.String[]

Demirköy Belediyesi çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.

Zabıta Amiri Ersoy Küçükgöksel, yaptığı açıklamada, özellikle Mahyatepe mevkisinde sokak köpekleri için doğaya yiyecek bırakıldığını söyledi.

Bölgede soğuk hava ve zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Küçükgöksel, belediye olarak sokak köpeklerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Vatandaşların da evlerinin önüne sokak hayvanları için yiyecek bırakması çağrısında bulunan Küçükgöksel, "Kedi, köpek ve kuşların su kaynağı olarak kullandığı küçük birikintiler soğuk hava nedeniyle donuyor. Belediye olarak sokak hayvanları için doğaya yiyecek ve su kapları bırakıyoruz." dedi.

Demirköy, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Çin'de koronavirüsü için 6 günde bin yataklı hastane inşa edilecek Antalyaspor'da Jahovic imzaladı! Ersan Adem Gülüm'le anlaşıldığı açıkladı Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:02:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirköy Belediyesi hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]