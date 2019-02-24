Demirköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Demirköy Belediyesi, ilçede çetin geçen kış şartları nedeniyle sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Demirköy Belediyesi, ilçede çetin geçen kış şartları nedeniyle sokak hayvanlarına yem bıraktı.



Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yaptığı açıklamada, kar yağışıyla birlikte hayvanların yem sıkıntısı çektiğini söyledi.



Ormanda belli noktalara mama bıraktıklarını ifade eden Yavuz, doğal ortamdaki hayvanların da beslenmesine önem verdiklerini belirtti.



Dünyanın sadece insanlara ait bir yer olduğunu aktaran Yavuz, herkesin gerek ormanda, gerekse şehirde bir kap su ve bir kap yemeğin hayvanlar için bırakılmasını istedi.



Hayvanların özellikle soğuk kış günlerinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini anımsatan Yavuz, "İlçeyi kaplayan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara, köpeklere ve kedilere ormanda hayvanların yoğun olarak görüldüğü noktalara mama bıraktık. Doğal ortamda beslenmelerini sağladık. Bu hava şartlarında hayvanların yem ihtiyacını karşılaması olanaksız. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

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