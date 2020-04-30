Demirköy Belediyesinden gıda ve hijyen malzemesi yardımı - Son Dakika

Demirköy Belediyesi ihtiyaç sahibi bin aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Demirköy Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ve belediye ekipleri, yardım kolilerini ailelere evlerinde teslim etti.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi aileleri her zaman gözettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs ve ramazan dolayısıyla geçimini sağlayamayan vatandaşların olduğunu ifade eden Gün, bu zor günlerde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

İlçeden vatandaşların sıkıntı yaşamaması için uğraştıklarını kaydeden Gün, ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi yardımında bulunmaya devam edeceklerini aktardı.