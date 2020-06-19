Demirköy'de ağaç ıslahı başladı - Son Dakika

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü, ağaç ıslah çalışmalarına başladı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Karacadağ mevkisinde tohum verimi yüksek meşe ve kayın ağaçlarını belirledi.

Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaç ıslah çalışmaları kapsamında yeni fidanlar yetiştirilmek üzere tohumluk ağaçları belirlediklerini söyledi.

Toplanacak tohumlar ile meşe ve kayın fidanları yetiştirileceğini ifade eden Yıldız, bölgedeki orman varlığının arttırılması için ağaç ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Ormanların geleceğe taşınması için tohumları sigorta olarak gördüklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Özellikle endüstriyel ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç olan fidanların üretimini tohumdan yetiştirilmesini sağlıyoruz. Ağaç ıslahı çalışmaları da birim alandan üretilen odun ham maddesinin miktar ve kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalar da tohum orman parçası seçimi ile başlıyor. Yakın zamanda toplanacak tohumlar ile yeni fidanlar yetiştirecek orman varlığına katkı sağlayacağız."