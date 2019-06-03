Son Dakika Haberleri: Demirköy'de çilek festivali düzenlenecek
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Demirköy'de çilek festivali düzenlenecek

1 saat önce

Demirköy ilçesinde çilek festivali düzenlenecek.

Demirköy'de çilek festivali düzenlenecek, System.String[]
Demirköy ilçesinde çilek festivali düzenlenecek.
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, festivallerin en büyük tanıtım araçlarında biri olduğunu söyledi.
Geleneksel çilek festivalinin 37 yıldır devam ettiğini ifade eden Gün, festivalin 1982 yılında dönemin kaymakamı Osman Dıraçoğlu'nun çilek ekimini desteklemek için başlattığını anımsattı.
Demirköy'ü tanıtmak ve daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek amacıyla gece gündüz çalıştıklarını aktaran Gün, çilek festivaliyle de birçok yerli ve yabancı turistin ilçeyi ziyaret ettiğini belirtti.
Bu yılki festivalin 28 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildiren Gün, festivalde sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sema Bilmez ve Çiğdem Doğangün'ün sahne alacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Recep Gün, Osman Dıraçoğlu, Demirköy, Güncel
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