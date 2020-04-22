Demirköy'de

Demirköy ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi" ödemeleri yapıldı.
Demirköy Kaymakamlığının koordinesinde biner liralık faz 2 ödemeleri, hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.
Kaymakam Cafer Ekinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi faz 2 ödemelerini tamamladıklarını söyledi.
Ödemelerden ilçede 96 vatandaşın yararlandığını ifade eden Ekinci, ödemeleri PTT, kolluk kuvvetleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu Mali Koordinasyon ekipleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.
Faz 1 ödemelerinden 250 hak sahibinin faydalandığı aktaran Ekinci, personelin büyük bir özveri göstererek, ödemeleri kısa sürede vatandaşlara ulaştırdığını kaydetti.