Demirköy'de

Ödemelerden ilçede 96 vatandaşın yararlandığını ifade eden Ekinci, ödemeleri PTT , kolluk kuvvetleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu Mali Koordinasyon ekipleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırdıklarını belirtti.

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