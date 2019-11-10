Son Dakika Haberleri: Demirköy'de esnaflara vergi denetimi
Son Dakika Güncel Demirköy'de esnaflara vergi denetimi

Demirköy'de esnaflara vergi denetimi

7 saat önce

Demirköy ilçesinde esnaflara vergi denetimi yapıldı.

Demirköy'de esnaflara vergi denetimi, System.String[]

Demirköy ilçesinde esnaflara vergi denetimi yapıldı.

Demirköy'de Mal Müdürü Elif Düzcan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen denetimlerde, esnafların işletme defterleri ve faturaları kontrol edildi.

İlçedeki tüm esnafların denetleneceğini ifade eden Düzcan, hiçbir olumsuzluğa mahal vermeyeceklerini söyledi.

Denetimlerin ekipler tarafından titizlikle yürütüldüğünü aktaran Düzcan, vergi kaçırdığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.

Denetimlerde ayrıca esnafların ve vatandaşların ilgilendirildiğini dile getiren Düzcan, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Demirköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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