Demirköy'de Ev Yangını
2 saat önce
Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Demirköy
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Hamdibey
köyünde Şeref Orak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Demirköy Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA
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