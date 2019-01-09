Son Dakika Haberleri: Demirköy'de Ev Yangını

Demirköy'de Ev Yangını

2 saat önce

Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Demirköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hamdibey köyünde Şeref Orak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Demirköy Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Hamdibey, Demirköy, Güncel
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