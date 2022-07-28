Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde asayiş

28.07.2022 16:28
Kırklareli'nde asayiş

Demirköy'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Demirköy'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yiğitbaşı köyünde E.K, evinin bahçesindeki deposunda bazı tarım ve inşaat malzemelerinin eksik olduğunu fark ederek durumu Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Ekiplerle birlikte depoda incelemede bulunan E.K, jeneratör, saman kırma makinesi, hilti plastik kaynak makinesi, demir kaynak makinesi, matkap, spiral kesme makinesi ve 3 takım çantası ile içindeki malzemelerin olmadığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli A.Y. ve Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

Küçükbaş hayvanların telef edildiği iddiası

Kırklareli'nde bir kişi küçükbaş hayvanlarının zehirlenerek telef edildiğini iddia etti

İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden E.A, Kayalı köyünde aralarında husumet bulunan S.Ç'nin 7 keçisini zehirleyerek telef ettiğini öne sürdü.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 13 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi
Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement