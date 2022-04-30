Demirköy'de ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Demirköy ilçesinde ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Yardımlar, belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımlarında bulunduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını ifade eden Gün, yardımda bulunmanın manevi hazzının başka bir duygu olduğunu kaydetti.