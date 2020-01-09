Demirköy'de kar temizleme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirköy'de kar temizleme çalışması - Son Dakika

Demirköy'de kar temizleme çalışması

6 saat önce

Demirköy Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Demirköy'de kar temizleme çalışması, System.String[]

Demirköy Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, kar temizleme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gün, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçede geçen günlerde yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için cadde ve sokaklarda çalışma yapıldığını ifade eden Gün, çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yol ve kaldırımlardaki karların temizlenerek buzlanmalara karşı tedbir alındığını belirten Gün, "Vatandaşlarımızdan özellikle kar yağışının yoğun olduğu günlerde araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri hususuna özen gösterilmesini rica ediyoruz." dedi.

Recep Gün, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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