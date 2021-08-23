Demirköy'de katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, beldedeki katı atık depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, yaptığı yazılı açıklamada, yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük bir özveri ile mücadele eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.