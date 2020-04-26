Demirköy'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, halk pazarında yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Gün, beraberindeki Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske, eldiven kullanımı denetleyen Gün, kurallara uymayan pazarcılara ve vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelere istinaden tedbirlerin devam ettiğini aktaran Gün, hiçbir tedbirin gözardı edilmesine müsade etmeyeceklerini belirtti.

Gün, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.