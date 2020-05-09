Demirköy'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Demirköy Belediyesi yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerini kapsamında halk pazarında vatandaşlara maske dağıttı.
Belediye ekipleri pazarın giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateş ölçümlerini yaparak, maske veriyor.
Belediye Başkanı Recep Gün de zabıta ekipleri ile birlikte tezgahlar arası mesafe, sebze ve meyvelerin poşetli satışı, maske, eldiven kullanımını denetledi.
Gün, kurallara uymayan pazarcılara ve vatandaşlara da uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelere istinaden tedbirlerin devam ettiğini aktaran Gün, hiçbir tedbirin gözardı edilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.