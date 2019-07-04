Demirköy'de kütüphane binasının temeli atıldı
1 saat önce
Demirköy ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Demirköy
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:23 Kaynak: AA
ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan kütüphane binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Kaymakam Cafer Ekinci
, törende yaptığı konuşmada, ilçede eğitim alanındaki en büyük eksiğin kütüphane olduğunu söyledi.
Kütüphanenin eğitim ve öğrenim açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Ekinci, kütüphanelerin teknolojinin dışında da önemli bir araştırma merkezleri olduğunu belirtti.
Kütüphanenin yapılmasında emeği geçen iş insanlarına teşekkür eden Ekinci, kütüphane binasının kısa sürede tamamlanarak ilçeye hizmet vermesi temennisinde bulundu.
Törene, Belediye Başkanı Recep Gün
, İğneada
Belediye Başkanı Tahir Işık
, Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak
, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
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