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Demirköy'de mevsimin ilk balı satışa çıktı - Son Dakika

Demirköy'de mevsimin ilk balı satışa çıktı

25.07.2021 13:50
Demirköy'de mevsimin ilk balı satışa çıktı, System.String[]

Demirköy ilçesinde üretilen ve Anzer balına rakip olarak gösterilen bal, stantlarda yerini aldı.

Demirköy ilçesinde üretilen ve Anzer balına rakip olarak gösterilen bal, stantlarda yerini aldı.

İlçeye bağlı Sivriler köyündeki ormanlık alanda üretilen organik bal, alıcılarını bekliyor.

Bal üreticisi Korcan Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin ilk balının hasat edilerek stantlarda satışa çıktığını söyledi.

Ormanda çiçek çeşitliliğinin artmasıyla bal kalitesinin arttığını ifade eden Karakoç, önceki yıllara göre bal veriminin yüksek olduğunu belirtti.

Demirköy balına her geçen gün rağbetin arttığını aktaran Karakoç, arıcılığın köylülerin en büyük geçim kaynaklarından biri haline geldiğini kaydetti.

Karakoç, bölgede üretilen balın anzer balına rakip olduğunu ifade etti.

Sivriler, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirköy'de mevsimin ilk balı satışa çıktı - Son Dakika


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