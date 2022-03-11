Demirköy'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Demirköy'de okul servisleri denetlendi

11.03.2022 10:09
Demirköy'de okul servisleri denetlendi

Demirköy ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Demirköy ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki servis araçlarını, öğrencilerin huzur ve güven içinde okula gidip gelmeleri amacıyla denetledi.

Denetimde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince sürücü belgeleri ve emniyet kemeri kontrolü ile servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edilerek, servis şoförlerinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlerde öğrenci ve okul servis sürücülerine Kovid-19 tedbirleriyle ilgili dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı, servisten inme, binme, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konularında hatırlatmada bulunuldu.

Ayrıca denetimlerde evraklarında eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Jandarma, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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