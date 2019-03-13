Son Dakika Haberleri: Demirköy'de Orman Gençleştirme Eğitimi

Demirköy'de Orman Gençleştirme Eğitimi

22 dakika önce

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce orman gençleştirme eğitimi yapıldı.

Demirköy'de Orman Gençleştirme Eğitimi, System.String[]
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce orman gençleştirme eğitimi yapıldı.

Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman işçilerine yönelik gençleştirme eğitimi verildiğini söyledi.

Ormanın devamlılığı açısından gençleştirme çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Eğitimin Sivri Kulübeler mevkisinde yürütüldüğünü aktaran Yıldız, eğitim sonucunda sağlıklı bir şekilde gençleştirme çalışmalarının yürütülebileceğini belirtti.

Eğitime, Merkez Bölge Şefi Aslan Akarsu, Sivri Kulübeler Bölge Şefi İnan Düzgün, Karacadağ Bölge Şefi Selçuk Karabağ, İstihkamtepe Bölge Şefi Harun Akyürek, Sivriler Orman Kooperatif Başkanı Şeref Saykur ile orman muhafaza memurları katıldı.

Orman işçilerine sahalarda uygulanacak müdahale şekilleri, hedeflere ulaşmada alınması gereken tedbirler ve dikkat edilecek hususlar konusunda bilgiler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Nihat Yıldız, İşçi, Demirköy, Güncel
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