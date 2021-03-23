Demirköy'de Orman Haftası dolayısıyla vatadaşlara fidan dağıtıldı - Son Dakika

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde ıhlamur, badem ve dut türünde 400 fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene Cumhuriyet Savcısı İbrahim Balaban, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, Merkez Bölge Şefi Sabri Özcan ile bölge şefleri katıldı.

Yıldız, orman varlığının artması amacıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldığını söyledi.

Fidanların bölge iklimine uyumlu ve dayanıklı olduğunu ifade eden Yıldız, herkesi fidan dikmeye teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Ormanlar ülkelerin değil dünyanın ortak değerleri arasında yer aldığını dile getiren Yıldız, "İnsan yaşamı için önemli olan üstelik yenilenebilen, yani tükenmez özelliği olan orman kaynaklarımızı korumak, her yaştaki vatandaşlarımızın birinci önceliği olmalıdır. Bizler orman teşkilatı olarak adeta vatan savunması anlayışıyla ormanlarımızı koruyup kollarken, aynı bilinçlenmenin toplum düzeyinde olması halinde ormanlarımız gelişecek, gelecek nesillere taşınacak ve insanlarımız mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamış olacaktır." diye konuştu.

Yıldız, vatandaşların aldıkları fidanları hemen dikmelerini önerdi.