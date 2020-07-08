Demirköy'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede, aniden başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı yollarda çökmeler oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren tüm ekibinin sahada olduğunu söyledi.

Tüm sıkıntılı noktalara hızla müdahale ettiklerini ifade eden Gün, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.