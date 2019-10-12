Son Dakika Haberleri: Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı
Son Dakika Güncel Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı

Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı

1 saat önce

Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Demirköy'de SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı, System.String[]

Demirköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cafer Ekinci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yaz döneminde yapılan yardımlar ve yapılması planlanan yardımlar görüşüldü.

Ekinci, burada yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Devletin ihtiyaç sahiplerini gözettiğini ifade eden Ekinci, ayni ve nakdi yardım ile kömür yardımları yapıldığını belirtti.

Ekinci, toplantıda, sosyal devlet anlayışı ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretildiğini kaydetti.

Demirköy, Ekinci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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