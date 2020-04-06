Demirköy'de toprak kayması - Son Dakika

Demirköy ilçesinde toprak kayması sonucu kısa süre trafiğe kapanan yol, temizlendi.

Gece saatlerinde başlayarak zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi ekipleri, çalışma yaptı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, temizlenmesinin ardından araç trafiğine açıldı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yağışlar nedeniyle zaman zaman toprak kaymasının yaşandığını belirtti.

Ekiplerin çalışması ile kısa sürede yolun temizlendiğini ifade eden Gün, "Yolun tamamen kapanmasına fırsat vermeden müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz zaman zaman bölgeyi kontrol ediyor. Vatandaşlarımızın da bir endişesi olmasın." dedi.