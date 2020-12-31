Demirköy'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Demirköy'de yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.

Demirköy ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi'nde Ali Büyükyeğen'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, yangının ardından bölgeye giderek Büyükyeğen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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