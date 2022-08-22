Ekiplerin Yeni Mahalle'de cadde ve sokaklara beton asfalt işlemi uyguladıklarını ifade eden Gün, çalışmayı en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Recep Gün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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