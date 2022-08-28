Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Evrencik ve Sofular köyleri, Fevziçakmak, Sağlık, Yeni Cami mahalleleri ile Demirköy ilçesinin Yeni mahallesine 29 Ağustos pazartesi günü enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA

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