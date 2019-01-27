Demirköy'de Yol Yapım Çalışması
48 dakika önce
Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Demirköy
ilçesinin Avcılar
köyünde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Köy Muhtarı Levent Patan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde şuanda 3 bin metre karelik alana parke taşı döşettiklerini söyledi.
Yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Patan, köylerini turizme kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.
Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Patan, çalışmaların yaz ayına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:43 Kaynak: AA
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