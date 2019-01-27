Son Dakika Haberleri: Demirköy'de Yol Yapım Çalışması

Demirköy'de Yol Yapım Çalışması

48 dakika önce

Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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Demirköy ilçesinin Avcılar köyünde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Köy Muhtarı Levent Patan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde şuanda 3 bin metre karelik alana parke taşı döşettiklerini söyledi.

Yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Patan, köylerini turizme kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Patan, çalışmaların yaz ayına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Avcılar, Demirköy, Güncel
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