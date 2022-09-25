Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.09.2022 10:26
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy'de yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Demirköy'de yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Gün, çalışmaların eş zamanlı yapıldığını kaydetti.

Modern bir kent oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Gün, "İlçemize yeni bir çehre, vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Hazinedar, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerine 26 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hazinedar köyünde 09.00-15.00, Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerinde ise 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

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Kaynak: AA

Recep Gün, Çavuşköy, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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