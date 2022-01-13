Demirköy'de yollarda kar küreme çalışması yapılıyor - Son Dakika

Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Yol ve kaldırımlarda yer yer buzlanma ile kar birikintilerinin oluştuğu ilçede belediye ekipleri tuzlama ve temizlik çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Demirköy ilçesinin Trakya'nın en çok kar yağışı alan yeri olduğunu belirtti.

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekiplerin seferber olduğunu ifade eden Gün, yağışın ilk gününden itibaren ekiplerin güzergah boyunca çalışmalar yaptığı kaydetti.

Yağışla birlikte ilçe merkezinde buzlanma ve kar birikintilerinin oluştuğunu aktaran Gün, "Bilindiği gibi bizim bölgede kış biraz uzun sürüyor. Türkiye geneline baktığımız zaman biz 1-2 ay daha fazla kış mevsimi yaşıyoruz. Dolayısıyla her anlamda aksamaların yaşanmaması için ilk günden beri sahadayız. İlçe merkezinde ve çevre mahallelerinde kar temizliği ve tuzlama çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyor." dedi.