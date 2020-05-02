Demirköy Halk Kütüphanesi inşaatı tamamladı - Son Dakika

Demirköy ilçesinde yapımına geçen yıl başlanılan halk kütüphanesi binasının inşaat çalışmaları tamamlandı.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, kütüphanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesinin ardından hizmete açılacağını bildirdi.

Binanın Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edileceğini ifade eden Ekinci, "Kütüphane binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür ederim. Ülke olarak zor günler geçirsek de hayat devam ediyor. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.