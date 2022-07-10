Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı günlerden olduğunu ifade eden Şimşek, dini bayramların İslam aleminde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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