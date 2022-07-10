Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

10.07.2022 10:09
Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Demirköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Demirköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir çay bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Yaşar Şimşek, Belediye Başkanı Recep Gün, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaymakam Şimşek ve Belediye Başkanı Gün, törene katılan protokol üyeleriyle bayramlaştı.

Kaymakam Şimşek, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yoğun yaşandığı günlerden olduğunu ifade eden Şimşek, dini bayramların İslam aleminde ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirtti.

Kaymakam Şimşek daha sonra Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek emniyet personelinin bayramını kutladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Kurban Bayramı, Recep Gün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirköy ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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