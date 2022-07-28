Demirköyspor'a malzeme yardımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Demirköyspor'a malzeme yardımı yapıldı

28.07.2022 09:25
Demirköyspor'a malzeme yardımı yapıldı

Demirköy ilçesinde bir esnaf, Amatör Süper Lig ekiplerinden Demirköyspor'a malzeme yardımında bulundu.

Demirköy ilçesinde bir esnaf, Amatör Süper Lig ekiplerinden Demirköy spor'a malzeme yardımında bulundu.

Esnaf Engin Patan, spor malzemelerini kulüp başkanı Emrah Yıldırım'a teslim etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, Amatör Süper Lig'de ilçeyi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Yıldırım, spor malzemeleri yardımında bulunan Patan'a teşekkür etti.

Herkese kulübe sahip çıkma çağrısında bulunan Yıldırım, "2022-2023 sezonunda Demirköy sporumuza forma sponsoru olan Demirköy kasabı sahibi Engin Patan'a vermiş olduğu destekten dolayı Demirköy spor camiası olarak teşekkür ederim." dedi.

YORUMLAR
500
BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET; ARKADAŞININ BOĞAZINDAN BIÇAKLADIĞI ATAKAN'A İLK YARDIMI KASAP YAPTI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirköyspor'a malzeme yardımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
13:38 Onlarca ineğin ördekten korkup kaçması görenleri gülümsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: Demirköyspor'a malzeme yardımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement