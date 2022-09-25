Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi

25.09.2022 15:34
Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi

Demirköy ilçesinde orman muhafaza memurlarına "Silvikültürel Uygulamaları" eğitimi verildi.

Demirköy ilçesinde orman muhafaza memurlarına "Silvikültürel Uygulamaları" eğitimi verildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce Demirköy İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitimde eğitmen Cahit Burak Kavas, Sabri Özcan, Mehmet Horasan tarafından muhafaza memurlarına bilgi verildi.

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Recep Ateş, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin tüm bölgelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Ataş, yıl sonuna kadar eğitim çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Sabri Özcan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi - Son Dakika
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