Eğitimlerin tüm bölgelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Ataş, yıl sonuna kadar eğitim çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Sabri Özcan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi - Son Dakika

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