Son Dakika Haberleri: Demirköy Kaymakamı Eren'den Ziyaret

Demirköy Kaymakamı Eren'den Ziyaret

29 dakika önce

Demirköy Kaymakamı Murat Eren, Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Demirköy Kaymakamı Eren'den Ziyaret, System.String[]
Demirköy Kaymakamı Murat Eren, Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Nihat Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Eren, ziyarette görevine yeni atanan Yıldız'a başarı diledi.

Demirköy'ün orman varlığı açısından çok zengin olduğunu ifade eden Eren, bu zenginliği gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Demirköy'ün geleceğinin parlak olduğunu aktaran Eren, işletme müdürlüğüne de bu konuda çok iş düştüğünü sözlerine ekledi.

Yıldız'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yapacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Nihat Yıldız, Demirköy, Güncel
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