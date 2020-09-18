Demirköy Kaymakamı Kılıç görevine başladı - Son Dakika

Demirköy Kaymakamı olarak atanan Mehmet Fatih Kılıç görevine başladı.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada Demirköy'ün doğa harikası bir yer olduğunu belirtti.

Demirköy'de büyük bir heyecanla çalışacağını ifade eden Kılıç, şirin ve küçük bir ilçe olan Demirköy'ün daha fazla gelişmesi ve kalkınması için gayret edeceğini söyledi.

Devlet hizmetlerinin her zaman baki olduğunu aktaran Kılıç, "Burada bizlerde kaldığımız süre zarfında projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağımıza hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Demirköy ilçesi doğasıyla harika bir ilçe. Demirköy'e atanmaktan, burada görev yapacak olmaktan mutluyum." diye konuştu.