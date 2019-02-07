Son Dakika Haberleri: Demirköy Kaymakamı Yenigün Görevine Başladı

Demirköy Kaymakamı Yenigün Görevine Başladı

24 dakika önce

Demirköy Kaymakamlığı'na atanan Kerem Yenigün, görevine başladı.

Demirköy Kaymakamı Yenigün Görevine Başladı, System.String[]
Demirköy Kaymakamlığı'na atanan Kerem Yenigün, görevine başladı.

Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve refah içerisinde bulunması için görev yaptıklarını söyledi.

Demirköy'ün dördüncü görev yeri olduğunu anımsatan Yenigün, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

Doğal güzellikleriyle ünlü Demirköy'ün tarihi ve turizm açısından önemli bölgeler arasında yer aldığını öğrendiğini aktaran Yenigün, göreve başlamasının ardından Fatih Dökümhanesi ve Dupnisa Mağarası'nı gezerek incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Huzur, Demirköy, Güncel
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