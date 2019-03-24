Son Dakika Haberleri: Demirköy Kaymakamı Yenigün, Sınırda İncelemede Bulundu

Demirköy Kaymakamı Yenigün, Sınırda İncelemede Bulundu

1 saat önce

Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır hattında incelemede bulundu.

Demirköy Kaymakamı Yenigün, Sınırda İncelemede Bulundu, System.String[]
Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır hattında incelemede bulundu.

Yenigün, Beğendik Köyü ile Bulgaristan'ın Rezova Köyü arasına yapılacak köprü alanını gezdi.

Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu deresine köprü kurulması için Kırklareli Valiliğince proje çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Yenigün, kurulacak köprü ile kara sınır kapısı açılacağını anımsattı.

Bu çalışmayı önemsediklerini belirten Yenigün, kurulacak köprü ile iki ülkenin ilişkilerinin de artacağına inandıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:40 Kaynak: AA

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