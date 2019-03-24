Demirköy Kaymakamı Yenigün, Sınırda İncelemede Bulundu
1 saat önce
Demirköy Kaymakamı Kerem Yenigün, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır hattında incelemede bulundu.
Demirköy
Kaymakamı Kerem Yenigün, Türkiye
ile Bulgaristan
arasındaki sınır hattında incelemede bulundu.
Yenigün, Beğendik
Köyü ile Bulgaristan'ın Rezova Köyü arasına yapılacak köprü alanını gezdi.
Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu deresine köprü kurulması için Kırklareli
Valiliğince proje çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Yenigün, kurulacak köprü ile kara sınır kapısı açılacağını anımsattı.
Bu çalışmayı önemsediklerini belirten Yenigün, kurulacak köprü ile iki ülkenin ilişkilerinin de artacağına inandıklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:40 Kaynak: AA
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