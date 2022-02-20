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Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı - Son Dakika

Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı

20.02.2022 11:37
Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı

Demirköy Kaymakamlığına atanan Yaşar Şimşek, görevine başladı.

Demirköy Kaymakamlığına atanan Yaşar Şimşek, görevine başladı.

Şimşek, Demirköy'e atanmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirköy'ün ilk görev yeri olduğunu ifade eden Şimşek, görev süreci boyunca en iyi şekilde hizmet edeceğini belirtti.

Tüm kamu kurumları ile uyum içerisinde çalışacaklarını aktaran Şimşek, "Demirköy çok güzel bir ilçemiz. Böyle bir ilçede göreve başlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Devlette devamlılık esastır. Bizden önceki kaymakamlarımızın hizmetlerinin üzerine de ekleyerek görevimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı

Yaşar Şimşek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirköy Kaymakamlığı'na Yaşar Şimşek atandı - Son Dakika
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