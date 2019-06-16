Son Dakika Haberleri: Demirköy Kaymakamlığına Cafer Ekinci atandı
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Demirköy Kaymakamlığına Cafer Ekinci atandı

17 dakika önce

Demirköy Kaymakamlığına Cafer Ekinci atandı.

Demirköy Kaymakamlığına Cafer Ekinci atandı, System.String[]
Demirköy Kaymakamlığına Cafer Ekinci atandı.
Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk görev yeri Demirköy'de büyük bir heyecanla çalışacağını söyledi.
Demirköy'ün şirin bir ilçe olduğunu belirten Ekinci, ilçenin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için gayret edeceğini kaydetti.
Devlet hizmetlerinin her zaman baki olduğunu aktaran Ekinci "Devlet görevi devamlılık ister. Giden kaymakam Kerem Yenigün okul arkadaşımdır. Burada çok güzel projeler hazırlamış, bizlerde kaldığımız süre zarfında projeleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışacağımıza hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Demirköy ilçesi doğasıyla harika bir ilçe. Demirköy'e atanmaktan mutluyum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:20 Kaynak: AA
Ekinci, Demirköy, Güncel
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