Demirköy Kaymakamlığından sokak hayvanlarına mama takviyesi - Son Dakika

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Demirköy Kaymakamlığından sokak hayvanlarına mama takviyesi
6 saat önce
Demirköy Kaymakamlığı, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı.
Demirköy Kaymakamlığı, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı.
Kaymakam Cafer Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edilirken, bir yandan da sokakta köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mama bırakıldığını belirtti.
İlçedeki ve İğneada beldesindeki fırınlar ile anlaştıklarını aktaran Ekinci, günlük 500 ekmeğin sokak hayvanları için üretileceğini bildirdi.
Ekinci, vatandaşlardan, kapılarının önlerine su ve mama bırakmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:01 Kaynak: AA
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