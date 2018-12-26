Son Dakika Haberleri: Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret

Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret

16 dakika önce

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Demirköy Orman İşletme Müdürü Yıldız'a Ziyaret, System.String[]
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Nihat Yıldız'a ziyaretler sürüyor.

Yıldız, makamında, CHP Demirköy İlçe Başkanı Mehmet Şenay ve parti teşkilatını kabul etti.

Şenay, ziyarette, Yıldız'a görevinde başarılar diledi.

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirköy'ün orman varlığı açısından önemli bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Orman varlığının daha da iyi değerlendirmek için çok çalışacaklarını ifade eden Yıldız, işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yapacaklarına inandıklarını belirtti.

Ziyarete, CHP Kadın Kolları Başkanı Mediha Altınel ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:24 Kaynak: AA

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